Hvis man legger den nye nedskrivningen på toppen av den forrige på 300 millioner dollar som ble varslet i slutten av oktober, så er altså rundt halvparten av gevinsten fra BP-dealen nå borte.

Når det gjelder BPs prosjekt Beacon er det verdt å merke seg at man også der har trukket seg fra kraftsalgsavtalen med myndighetene grunnet lav lønnsomhet, og mer om mer støtte, ifølge opplysninger i meldingen fra Equinor.

Ørsted tar samme grep

Danske Ørsted har gått på store milliardtap med sin havvindsatsing og i USA har de skrevet ned hele investeringen til null i løpet av 2023.

Siden selskapet ikke har en olje- og gassvirksomhet lenger, i motsetning til Equinor, treffer nedturen i havvind ekstra hardt.

Ørsted har denne uken varslet at de også tar grep gjennom at de overtar partneren Eversource sin eierandel i deres felles havvindprosjekt kalt Sunrise, som på linje med Empire også ligger utenfor New York.

Denne dealen forutsetter at energimyndigheten i New York går med på å øke støttenivået til Sunrise, ifølge meldingen fra Ørsted.

Ørsted mener dette er en «verdiøkende mulighet», men DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo advarer mot eksponeringen som økes mot et utfordrende amerikansk marked og de økte investeringssummene som man får før 2026 for Ørsted.

Samtidig er det ikke bare utenfor New York at Ørsted nå tar grep.

Bye, bye Maryland

Danskene har nemlig også trukket seg fra avtalen med Maryland for Vindparkene Skipjack 1 og 2 som ligger i farvannet utenfor Maryland og Delaware – fordi vilkårene i «dagens marked» ikke lenger er kommersielt bærekraftige.

Ørsted har samtidig South Fork utenfor New York som de har bygget ut med sin amerikanske partner Eversource og som snart går i produksjon.

De har også Revolution Wind utenfor Rhode Island som er under bygging, men her snakker man jo om prosjekter basert på leverandørkontrakter inngått før inflasjonen tok til for alvor – som jo gjorde det mulig å gi grønt lys til et havvindprosjekt i HornSea før jul.

Vi har fortsatt til gode å se grønne lys i dagens kostnadsbilde.

