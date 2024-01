Nordea senker kursmålet på Aker BP

I en analyse fra Nordea skriver Jørgen Bruaset at Aker BP står godt rustet i et utfordrende hydrokarbonmarked på grunn av sin kunnskap og evne til å redusere utviklingskostnader.

Selv om vinduet for fusjoner og oppkjøp kan være lukket for øyeblikket, forventer analytikeren at Aker BP vil skape aksjonærverdi gjennom sin porteføljeoptimalisering. Investeringscase med høye vekstutsikter og en aksjonærvennlig utbyttepolitikk er sjeldne; og vi mener Aker BP er et slikt case.

På risikosiden peker Bruaset på at Aker BP er sterkt eksponert for olje- og gasspriser, noe som utgjør en vesentlig risiko for inntjeningen. Videre kan økende handelsspenninger og endringer i lover, forskrifter og politiske agendaer påvirke etterspørselen og tilbudet av olje og gass.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: Nordea

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 370 (380)

Når det gjelder estimater og verdsettelse, gjentar Bruaset sin kjøpsanbefaling på Aker BP, samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 380 til 370 kroner i forkant av fjerdekvartalsrapporten som offentliggjøres 7. februar.

Analytikeren forventer ikke at kvartalsrapporten vil bringe vesentlig ny informasjon, ettersom realiserte priser og volumer allerede er kommunisert til markedet. Fokus vil derfor ligge på utsiktene for 2024.

Driftsresultatet (EBITDA) for 2023 er nedjustert med tre prosent for å samsvare med siste markedsoppdateringer.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.