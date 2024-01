Nå skyter prisene i været

Ratene for å leie store tankskip for å bringe drivstoff til Nordvest-Europa fra Midtøsten har skutt opp til 117.000 dollar pr. dag denne uken. Det skjer etter flere angrep fra Houthi-militsen mot handelsskip, skriver Bloomberg, og bidrar til en markant økning i dieselprisene.

Europa har mangel på diesel, og er avhengig av import. Europas drivstoffpriser må følgelig stige i forhold til andre regioner for å kompensere for det det koster å importere fra fjerntliggende leverandører.

Derfor blir prisene for sluttbruker direkte påvirket som følge av at fraktkostnadene øker.

Den nylige økningen i fraktkostnader har bidratt til å presse dieselmarginene i Nordvest-Europa til det høyeste nivået siden desember, ifølge tall fra General Index. Det har også bidratt til en økning i det som kalles øst-vest-spreaden: prisforskjellen mellom diesel i Europa og Asia.

Mindre attraktivt

Selv om diesel importeres til en høyere pris i Europa enn i Asia, betyr høyere fraktkostnader at det ikke er økonomisk for eksportører i den midtøstlige Gulfen og India å sende laster til Europa, ifølge Eugene Lindell, leder for raffinerte produkter ved konsulentselskapet FGE.

«Vi bør egentlig ikke se store strømmer av diesel fra Persiabukten og India til Europa med gjeldende øst-vest-spreads. Hvis disse tønnene ikke ender i Europa, vil de gå østover», sier han til Bloomberg.

Det er verdt å merke seg at dieselprisene også påvirkes av andre faktorer, som produksjonskutt og økonomisk aktivitet. Europa importerer også tønner fra Gulfkysten i USA, og kostnaden for frakt over Atlanterhavet har ikke steget like mye.