Oljeprisene steg tidlig på tirsdag ettersom eskalerende geopolitiske spenninger i Midtøsten fortsatte å skape bekymringer for tilbudet.

Begge kontraktene falt over 1 dollar på mandag etter at en dypere eiendomskrise økte bekymringene for kinesisk etterspørsel etter olje. Det kom i kjølvannet av at en domstol i Hongkong slo eiendomsgiganten Evergrande konkurs.



– Hvis det forverres til en USA/Iran-standoff med strengere sanksjoner, forventer vi at prisen vil holde seg innenfor et område på 80-100 dollar fatet en stund, sier Suvro Sarkar, som er leder for energisektorteamet til DBS Bank til Reuters.

Iran viktig brikke

Men analytikere sier markedet fortsatt er nervøst på grunn av økende bekymringer for oljetilbudet.

Etter et dødelig droneangrep i Jordan utført av Iran-støttede militante som drepte flere amerikanske soldater, lovet Washington å treffe alle nødvendige tiltak for å forsvare sine styrker. Dette er det første dødsfallet blant amerikanske militære siden krigen mellom Israel og Gaza begynte.

«Hvis spenningene mellom USA og Iran eskalerer, spesielt gjennom direkte konfrontasjon, øker risikoen for at Irans oljetilførsel påvirkes negativt», skriver analytiker Vivek Dhar fra Commonwealth Bank of Australia i en melding.

Dhar la til at Iran eksporterte 1,2–1,6 millioner fat råolje pr. dag gjennom mesteparten av 2023, noe som utgjorde rundt 1,5 prosent av det globale oljetilbudet.

«Hvordan Iran responderer på økende spenninger med USA vil også diktere retningen for oljemarkedene. Den største bekymringen nå er om Iran truer med en blokade av Hormuzstredet, som håndterer transport av 15-20 prosent av det globale oljetilbudet», la han til.

I tillegg har et angrep på en oljetanker fra Trafigura i Rødehavet i helgen økt risikoen for forstyrrelser i tilbudet, samtidig som risikoen for at USA blir involvert i konflikten også øker, ifølge ANZ-analytikere.