Saudi-Arabias statskontrollerte oljeselskap Saudi Aramco pauser planer om å øke produksjonskapasiteten fra 12 til 13 millioner fat pr. dag, går det frem av en pressemelding tirsdag.

FIKK ORDRE: Saudi Aramco-sjef Amin H. Nasser. Foto: NTB

Pausen iverksettes på ordre fra energidepartementet om å holde såkalt «maksimal bærekraftig kapasitet» på dagens nivåer. Flere år er gått og milliarder av dollar investert siden departementet utstedte direktivet om å øke kapasiteten til 13 millioner fat pr. dag innen 2027.

Bakgrunnen for beslutningen oppgis ikke, men Aramco skriver at investeringsguidingen vil oppdateres når helårstallene for 2023 legges frem i mars.

– Velger pris over volum

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, antyder at Saudi-Arabia vil spare penger.

«Men mest sannsynlig indikerer dette at de ikke ser behov for denne ekstra oljen i det globale markedet. Saudi-Arabia produserer normalt sett 10 millioner fat pr. dag. Nå produserer de 9 millioner fat pr. dag», skriver han i en oppdatering tirsdag.

PRIS OVER VOLUM: Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop. Foto: Iván Kverme

Schieldrop peker videre på at Saudi-Arabia i en kort periode i april 2020, under priskrigen med Russland (i hovedsak en priskrig med amerikansk skiferolje), produserte 11,6 millioner fat pr. dag.

«Vanligvis produserer de 2 millioner fat pr. dag under sin maksimale kapasitet. Hvis Saudi-Arabia velger å øke kapasiteten til 13 millioner fat pr. dag, vil de sannsynligvis sikte på å produsere 11 millioner fat pr. dag. Velger de å gjøre det, vil verden trolig konsumere dette med glede, men oljeprisen vil falle og produsenter utenfor OPEC med høyere kostnader vil måtte trekke seg tilbake», fortsetter han.

«Budskapet her er at Saudi-Arabia sikter mot pris over volum også de neste fem årene», er analysesjefens konklusjon.

Ser tregere etterspørsel

Tirsdagens melding kommer uansett samtidig som markedsaktører bekymrer seg for etterspørselsutsiktene verden over, gitt den globale avkarboniseringen som står tvil om langsiktige, fossile investeringer.

Det internasjonale energibyrået (IEA) skrev i sin årsrapport i desember at global 2023-oljeetterspørsel var ventet til 101,7 millioner fat pr. dag, noe som i så fall hadde vært opp 2,3 millioner fat pr. dag fra året før.

Samtidig påpekte IEA at dette «skjuler effekten av ytterligere makroøkonomisk svekkelse.»

«Global etterspørselsvekst i fjerde kvartal 2023 er justert ned nesten 400.000 fat pr. dag, der Europa står for mer enn halvparten av nedgangen. (...) Fallet ventes å fortsette i 2024, med en etterspørselsvekst som halverer seg til 1,1 millioner fat pr. dag ettersom BNP-veksten holder seg under trend i store økonomier», het det videre.

Brent-oljen (mars-kontrakten) er svakt ned tirsdag morgen, og står i 82,30 dollar pr. fat.