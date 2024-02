Electromagnetic Geoservices (EMGS) har tirsdag meldt om en ny kontrakt verdt mer enn 120 millioner kroner, som setter fart på seismikkselskapets aksje på Oslo Børs.

Medvirkende til kursløftet er også at selskapet melder om optimisme til 2024 og at det ser ut til å bli et aktivt og godt år for selskapet.

I 13-tiden tirsdag er EMGS-aksjen opp rundt 13 prosent til 2,68 kroner på Oslo Børs.

Brasil-comeback

Den nye kontrakten er inngått med den brasilianske giganten Petrobras, og gjelder en fullt ut forhåndsfinansiert multiklients seismikkundersøkelse utenfor kysten av Brasil.

Verdien av kontrakten er på cirka 11,7 millioner dollar, ifølge EMGS. Det tilsvarer 122 millioner kroner.

Undersøkelsen vil etter planen starte i slutten av mars eller tidlig i april.

– Vi er glade for å returnere til Brasil for EMGS' første innhentingsprosjekt offshore Brasil på nesten ti år, kommenterer EMGS-sjef Bjørn Petter Lindhom.

– Ettersom 2023 ble et år med lite innhentingsaktivitet for EMGS, er vi veldig glade for og oppmuntret av en merkbar økning i antallet aktive og modne kundedialoger for innhentingsprosjekter i 2024, fortsetter Lindhom.



Han sier dessuten at EMGS venter flere lignende prosjekter på norsk sokkel i år.

Inaktivt 2023

I 2023 lå EMGS' ene fartøy, «Atlantic Guardian», i varmt opplag gjennom hele året, uten datainnhentingsoppdrag.

I rapporten for tredje kvartal opplyste selskapet om totale inntekter på 6,8 millioner dollar gjennom fjorårets tre første kvartaler, mot 19,8 millioner dollar på samme tid i 2022.

Resultatet etter skatt lå på minus 4,5 millioner dollar, mot pluss 4,3 millioner pr. tredje kvartal 2022.

Resultatene for fjerde kvartal 2023 og hele fjoråret vil etter planen bli presentert torsdag 15. februar.