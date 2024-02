Oljeproduksjonen kan stupe

Den venezuelanske oljeproduksjonen, som nå er på det høyeste nivået på fire år, forventes å falle kraftig hvis USA følger gjennom med truslene om å gjeninnføre sanksjoner mot landet. Det skriver Bloomberg tirsdag kveld.

Biden-administrasjonen sa tirsdag at en sanksjonslettelse for Venezuelas olje- og gassektor vil utløpe 18. april, med mindre regjeringen avholder frie og rettferdige presidentvalg.

USA innførte sanksjoner mot Venezuelas oljesektor etter president Nicolás Maduros omstridte gjenvalg i 2018 - et valg som verken ble omtalt som fritt eller rettferdig.

USA hadde tidligere kunngjort at de også ville gjeninnføre sanksjoner mot Venezuelas statseide gullgruveselskap, som er en annen kilde til utenlandsk valuta for Maduro-regjeringen.

Gjeninnføringen av sanksjoner kan føre til tilbakekomsten av lite kjente selskaper som tidligere har utarbeidet intrikate planer for å hjelpe Venezuela med å fortsette å eksportere olje, som utgjør over 90 prosent av landets inntekter.

Fall på 30 prosent

Det er uklart om USA vil gjeninnføre et totalforbud eller tillate at oljegiganten Chevron Corp gjennomfører begrensede operasjoner i Venezuela. Produksjonen kan likevel falle til 600 000 eller 700 000 fat per dag i løpet av måneder.

Landets produksjon var på 876 000 fat per dag i desember, det høyeste siden USA innførte omfattende sanksjoner mot landet og det statseide oljeselskapet Petroleos de Venezuela SA tidligere i 2019.

– Det er for tidlig å anslå hva som vil skje, men hvis jeg var en kjøper av venezuelansk råolje, ville jeg fylt opp lagrene før 18. april, sa Fernando Ferreira, direktør for geopolitisk risiko ved Rapidan Energy Advisors til Bloomberg tirsdag.