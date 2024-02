Flatt på Wall Street - Venter på Feds beslutninger

Wall Street har hatt en sterk start i 2024, med S&P 500, Dow Jones og Nasdaq-100 som alle har nådd nye all-time highs i januar. Det kan dermed argumenteres for at januar markerer starten på en ny bull-markedssyklus.

Amerikanske aksjer handlet variert tirsdag, med relativt flate bevegelser, spesielt fra S&P 500. Årsaken er knyttet til Federal Reserves (Fed) kommende rentebeslutning, og en travel uke med kvartalsrapporter fra selskaper som Microsoft og Alphabet i fokus for investorene.

Slik gikk det med de ledende indeksene tirsdag:

S&P 500 falt 0,06 prosent prosent til 4.924,95.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,76 prosent til 15.509,22.

Dow Jones steg 0,35 prosent til 38.467,07.

Onsdag er det klart for den nye rentebeskjeden fra den amerikanske sentralbanken, og det er bredt forventet at renten blir holdt i ro. Mange investorer posisjonerer seg for en myk landing med raskt gjennomførte rentekutt.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,5 prosent til 13.27.

Bevegelser

Det var nokså dårlig stemning blant teknologigigantene på Wall Street. Slik gikk det med Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene:

Facebook falt 0,76 prosent til 397.30.

Amazon falt 0,50 prosent til 158.20.

Apple falt 0,05 prosent til 188.0.

Netflix falt 0,23 prosent til 562.85.

Alphabet falt 4,12 prosent til 145.22.

General Motors-aksjen steg 7 prosent etter at bilprodusenten la frem bedre enn forventede kvartalsresultater. Cybersecurity-selskapet F5 økte med 2 prosent på grunn av bedre enn forventet fra den økonomiske rapporten.

Elektronikkprodusenten Sanmina skjøt opp mer enn 28 prosent etter å ha presentert sterke resultat pr. aksje-tall (EPS) og prognoser for inneværende kvartal. Det gjør dagen til den beste på børs for selskapet siden 2008.

Olje

Et fat med nordsjøoljen Brent steg med 0,54 prosent og endte på 82.34 dollar fatet. WTI-oljen steg 1.33 prosent til 77.79 dollar fatet.

Krypto

Tirsdag var en god dag for kryptoeiere. Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 0.85 prosent til 43,596 dollar pr. coin. Ethereum steg 2,84 prosent og handles til 2,372.04 dollar pr. coin ved stengetid.