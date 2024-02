Oljeprisen faller svakt tilbake på siste dag i januar, men så langt denne måneden har prisen for nordsjøolje steget nær 9 prosent. Dermed ligger det med god margin an til første månedsoppgang siden september, ifølge TDN Direkt.

Mars-kontrakten for brent-oljen blir onsdag morgen omsatt for 82,56 dollar fatet, ned 0,4 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,22 dollar fatet da Oslo Børs stengte tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen er ned 0,3 prosent til 77,48 dollar.

Økt spenning

Den vedvarende spenningen i Midtøsten er årsaken til den siste tids oljeprisoppgang. I helgen døde tre amerikanske soldater i et droneangrep i Jemen, noe flere analytikere pekte mot en oppskalering.

Angrepet var rettet mot en avsidesliggende militærbase i ørkenen nær Jordans grense til Syria og Irak. Den Iran-allierte irakiske militsen Kataib Hizbollah mistenkes for å stå bak.

Nå setter militsen alle sine militære operasjoner mot USA på pause, skriver NTB. Ifølge en irakisk tjenestemann skjedde Kataib Hizbollahs beslutning etter omfattende kontakt mellom den irakiske regjeringen, amerikanske tjenestemenn og irakiske væpnede grupper for å hindre en opptrapping.

– Det er tydelig at det som skjedde, var et skritt for langt, noe som førte alle til en korsvei, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået Reuters sent tirsdag kveld.

Vil bli stilt til ansvar

USAs president Joe Biden lovet tidlig at de som står bak, skal bli stilt til ansvar, og tirsdag uttalte han at han har bestemt seg for hvordan USA skal gjengjelde angrepet.

– Alles øyne er rettet mot Bidens neste trekk, og det vil sannsynligvis avgjøre markedets retning, sier råvareanalytiker Will Sungchil Yun i SI Securities til Bloomberg, ifølge TDN Direkt.

Presidenten sier han holder Iran ansvarlig «i den forstand at de leverer våpnene til personene som gjorde det», skriver NTB. Han understreket likevel at han ikke ønsker å starte en krig.

Iraks regjering har fordømt angrepene mot de amerikanske styrkene, men sier også at den regionale opptrappingen vil fortsette så lenge Gaza-krigen fortsetter.