Staten anker oljetillatelse-dom fra Oslo tingrett

– Vi er uenige med tingretten i at det er gjort en saksbehandlingsfeil i disse tre sakene. Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og Høyesteretts dom fra 2020. Staten har fulgt opp høyesterettsdommen, og vi vurderer nå også forbrenningsutslipp ved behandlingen av hver enkelt utbyggingsplan. Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har derfor bestemt oss for å anke, sier energiminister Terje Aasland, i en pressemelding.

Ga miljøorganisasjonene medhold

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom saksøkte staten. 18. januar kom Oslo tingrett med dommen. Retten ga saksøkerne medhold i deres påstand om at tillatelsene som er gitt er ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil. Retten kom også med en kjennelse om midlertidig forføyning, som innebærer at utbygging og produksjon må stoppe inntil en rettskraftig dom. Nå har departementet og Regjeringsadvokaten gått gjennom dommen – konklusjonen er at dommen vil bli anket.

– Dommen fra Oslo tingrett handler om saksbehandlingsprosessen knyttet til nye utbyggingsprosjekter, ikke om vi skal ha olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel eller ikke. Det skal vi fortsatt ha. Regjeringen vil videreutvikle, ikke avvikle, petroleumssektoren, legger Aasland til.

Uenighet om utreding

Sakens kjerne handler om forbrenningsutslipp i forbindelse med godkjenningen av de tre feltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil. Greenpeace Norden og Natur og Ungdom mener at forbrenningsutslipp på feltene skulle vært konsekvensutredet. Olje- og energidepartementet mener det er tilstrekkelig at forbrenningsutslipp er vurdert på et mer overordnet nivå av departementet, og at det ikke er krav om at dette skal være med i de konkrete konsekvensutredningene.

– Uavhengig av de rettslige spørsmålene i denne saken mener jeg det er viktig å skape bredest mulig tillit til saksbehandlingen som blir gjennomført i departementet. Jeg er opptatt av at vi skal ha gode, inkluderende prosesser også rundt vurderinger av forbrenningsutslipp. Jeg har derfor satt i gang en prosess i departementet for å se på hvordan vi kan justere saksbehandlingen rundt forbrenningsutslipp. Jeg vil komme tilbake til detaljene så snart vi har konkludert, sier Aasland.