Prosafe taper fortsatt penger

Boligriggselskapet Prosafe presenterte i dag et EBITDA-resultat på minus 2,7 millioner dollar, sammenlignet med positive 9,6 millioner dollar samme kvartal i 2022.

Selskapets omsetning kom inn på 29,6 millioner, en nedgang fra 38,9 millioner året før. Driftsresultatet endte på minus 12,6 millioner og sendte resultatet før skatt til et tap på 21,2 millioner dollar.

Flåteutnyttelsen endte på 49,8 prosent i kvartalet, med fire av syv rigger i drift.

Prosafe forventer økt etterspørsel fremover, noe som forventes å føre til høyere utnyttelsesgrad, bedre dagsrater og vekst i omsetningen. Ordreboken er på 238 millioner dollar.

– Prosafe er god posisjonert for nye kontrakter i et strammere marked. Vi ser økt anbudsaktivitet mot 2025 og er trygge på at vi vil se en økning i ordreboken i første halvdel av 2024, sier adm. direktør Terje Askvig.