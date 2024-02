Shell har torsdag lagt frem tallene sine for fjerde kvartal og hele 2023, og kunngjorde samtidig at utbyttet økes med 4 prosent og at de skal kjøpe tilbake aksjer for 3,5 milliarder dollar.

I fjor fikk oljegiganten et justert overskudd på 28,3 milliarder dollar – noe som er ned 29 prosent fra 2022, da overskuddet endte på 39,9 milliarder dollar. 2022 var imidlertid selskapets sterkeste år noensinne.

Det er et bedre resultat enn ventet på forhånd. Ifølge CNBC så konsensus for seg at Shell ville sitte igjen med 27,5 milliarder dollar.

Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 68,5 milliarder dollar i 2023, ned fra 84,3 året før.

Et sterkt marked for flytende naturgass (LNG) veide opp for en svakere oljepris – særlig i fjerde kvartal, forklarer selskapet.

– Shell hadde allerede flagget forventninger om bedre gasshandel, men resultatet var godt foran våre estimater, sier RBC-analytiker Biraj Borkhataria ifølge Bloomberg.



Nedskriver 3,9 mrd. dollar

For årets siste tre måneder endte Shells EBITDA på 16,4 milliarder dollar, nær helt likt kvartalet før. Nettoresultatet endte på 7,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, noe som er opp 1,1 milliarder fra tredje kvartal, men ned 2,5 milliarder fra fjerde kvartal året før.

Samtidig ventet konsensus et resultat på 6,1 milliarder dollar i kvartalet, noe som altså ble slått med god margin.

Shell varslet i januar om nedskrivinger i spennet 2,5 til 4,5 milliarder dollar, blant annet knyttet til salget av raffinerings- og kjemianlegget i Singapore. I rapporten torsdag opplyser de at nedskrivingene endte på 3,9 milliarder dollar i kvartalet.

Historisk sterke tall

Selv om resultatet falt med rundt 30 prosent fra 2022, er 2023-tallene fortsatt historisk høye. Ifølge finansdirektør Sinead Gorman var selskapets kontrantstrøm på 54,20 milliarder dollar i fjor det nest høyeste noensinne.

Shell-sjef Wael Sawan sier at resultatene viser at de «gjorde gode fremskritt» i fjor.

– Idet vi går inn i 2024, fortsetter vi å forenkle organisasjonen vår med fokus på å levere mer verdi med mindre utslipp, sier toppsjefen.

Resultatsesongen er for fullt i gang verden over. De amerikanske oljegigantene Exxon Mobil og Chevron legger frem sine tall fredag, mens de europeiske gigantene BP og TotalEnergies følger etter neste uke.