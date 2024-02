Oljeprisene trekker svakt nedover torsdag.

Brent-oljen (april-kontrakten) står i 80,25 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent (26 cent) siden midnatt og ned fra 81,25 dollar da Oslo Børs stengte onsdag. WTI-oljen stiger 0,4 prosent (27 cent) til 75,58 dollar pr. fat.

– Markedet forventer rentekutt i år etter at Federal Reserve-sjef Jerome Powell indikerte en rentetopp på pressekonferansen onsdag, påpeker CMC Markets-analytiker Tina Teng overfor Reuters.

– Kina er hindringen

Fed holdt som ventet styringsrenten uendret i intervallet 5,25-5,50 prosent, men tok i redegjørelsen for beslutningen bort formuleringen fra tidligere redegjørelser som har gitt rom for renteøkninger. Samtidig trenger sentralbanken flere forsikringer om at inflasjonen er på vei mot 2 prosent-målet før et rentekutt kan vurderes, og et rentekutt allerede i mars er ikke hovedscenariet.

Både Brent- og WTI-oljen steg rundt 6 prosent i januar, i det som ble den første positive måneden siden september. Onsdag pekte likevel pilene nedover etter tall som viste at aktiviteten i kinesisk industri falt i januar, for fjerde måned på rad.

«Industritallene bekrefter vårt syn om at Kina, i det minste i øyeblikket, er en hindring for veksten i den globale etterspørselen etter olje», skrev analytiker Tamas Varga hos oljemegleren PVM ifølge Reuters i et notat onsdag.

Amerikansk oljeflom

Oljeprisene fikk i januar støtte av uroen i Rødehavet etter at den jemenske, Iran-støttede Houthi-militsen trappet opp sine angrep på kommersiell skipsfart i Rødehavet. Motsatt vei virket altså bekymringer rundt etterspørselen fra viktige oljeforbrukere som Kina, samt høy produksjon fra land utenfor OPEC.

«Markedet vil holde et øye med Rødehavet og regionen som helhet, men vi vet at oljen ikke vil påvirkes av forstyrrelser i forsyningskjeden før den har en god grunn til det. USAs lagerbygging innen råolje , samt høye produksjon, tok dampen ut av prisene», skriver gründer Vandana Hari av Singapore-baserte Vanda Insights ifølge Bloomberg torsdag.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste onsdag at USAs oljeproduksjon steg til rekordhøye 13,3 millioner fat pr. dag i november.