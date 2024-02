Frankrike vil ha den høyeste tilgjengelige kjernekraftkapasiteten på minst fem år i 2024, ifølge Bloomberg.

En viktig brikke

Dette gjør landet til en viktig brikke for energisikkerheten i Europa. Etter at Russland kuttet gassleveransen har Europa tørstet etter alternativ energi. Kontinentet har sett seg nødt til å importere store volumer med flytende naturgass (LNG) fra USA, som er blitt verdens største LNG-eksportør, men også fra Midtøsten.

– Frankrike er nå en stor strømeksportør, sier analytiker Kesavarthiniy Savarimuthu. I 2023 eksporterte landet 50,4 terrawattimer.



I midten av 2022 satt kjernekraftgiganten Electricite de France (EDF) i gang med vedlikehold av sine kraftverk. August samme år var så lite som 40 prosent av kraftverkene operasjonelle, samtidig som gassprisene gikk til himmels. De økte kostnadene for et gassavhengig Europa førte til den verste energikrisen på flere år, og tvang regjeringene til å iverksette omfattende tiltak for å begrense etterspørselen.

Fløy inn personell fra Nord-Amerika

Da Frankrike selv måtte importere elektrisitet i 2022, og Europa stod overfor flere strømbrudd, så EDF seg nødt til å fly inn ekstra personell fra USA og Canada for å hjelpe med reparasjonene av kjernekraftanleggene. Nå ser det ut til å være på plass.

Frankrike hadde i januar i år 79 prosent av kapasiteten tilgjengelig, nesten det dobbelte av hva landet hadde i august 2022. Dette kan øke til 83 prosent i februar og med lite planlagt vedlikehold av reaktorer i sommer, vil 2024 ha den høyeste tilgjengelige kjernekraftkapasiteten siden 2019, viser prognoser fra analysebyrået BloombergNEF.