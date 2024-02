Selskapet Oslo Elektriske har kastet seg inn i kampen om å montere solceller på tak. Sjefen, Fabian Styrmoe, kjøpte selskapet i januar 2022 og satte i gang en snuoperasjon. I 2022 endte omsetningen på over 10 millioner kroner. I 2023 ble dette doblet til 20 millioner kroner og resultatet endte på 500.000 kroner. Nå er han fullbooket frem til sommeren.

– Vi har snart omsatt like mye bare i januar i år som vi gjorde i hele 2021, sier Styrmoe og legger til:

– Januar er historisk den dårligste måneden for installatører, men vi har mye å gjøre, og er utsolgt på solsiden frem til sommeren.

I løpet av de to årene Styrmoe har ledet selskapet, har antallet ansatte økt fra fire til 18 personer.

KRITISK: Sjef i Oslo Elektriske, Fabian Westgaard Styrmoe, utfordrer Otovo. Foto Oslo Elektriske

– Det er overraskende mange mennesker med mye penger og et ønske om å investere dem i smarte løsninger, hevder Styrmoe.

Kritisk til Otovo

Solcelleselskapet Otovo, som er notert på Oslo Børs, har tapt penger siden tidenes morgen. Aksjekursen er ned 85,6 prosent det siste året og omsettes nå for 2,61 kroner pr. aksje, ned fra over 19 kroner. Westgaard setter spørsmålstegn ved forretningsmodellen og er usikker på om selskapet noen gang vil oppleve lønnsomhet.

– De er bare et fordyrende ledd. Det er flere aktører som har kommet på markedet og Otovo er ikke lenger alene. De har vært tidlig ute, men nå har flere sett at det er penger å tjene her. Om de er 83 ansatte og ingen av de monterer solceller, blir det vanskelig å tjene penger, mener Oslo Elektriske-sjefen.

Otovo sammenligner priser fra lokale installatører og kobler kundene med den installatøren som er billigst i området. Oslo Elektriske utfører befaringene selv, og dermed unngår de et ledd som Otovo.

– Det er så mange fallgruver. Du bruker 25 minutter på å lese gjennom alle vilkårene til Otovo. Da er det bedre at vi gjør en grundig befaring selv.

Hviler på laurbærene

Otovo har sterke eiere i ryggen. Kraftselskapet Å Energi er største eier, men også det statlige klimafondet Nysnø er høyt oppe på aksjonærlisten.

– Når man får inn 700 millioner og taper 70 millioner i året, stiller jeg meg spørrende til hvor stresset de egentlig er for å levere lønnsomme resultater. Jeg er avhengig av at det skal gå bra for å betale lønn til mine ansatte, så vi strekker oss kanskje litt lengre, sier Styrmoe.

– Jeg ønsker ikke å vokse for fort. Jeg vil vokse lønnsomt hvert år og beholde eierskapet.

Styrmoe bemerker seg samtidig at strømprisen fort kan doble seg.

– Strømstøtten er ikke kommet for å bli, samtidig tror jeg vi får høyere og høyere strømpriser fra Europa, også på sommeren. Høyere strømpris vil redusere nedbetalingstiden på solceller betraktelig.