Oljeprisen er på vei mot et ukentlig tap på rundt 5 prosent etter rykter om en våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Nordsjøoljen, brent (spot), var på mandag nærmere 84 dollar pr. fat. Fredag handles brent-oljen for 79 dollar fatet, etter et fall på 2 prosent etter ryktene om våpenhvile. Oljeprisen har hentet seg noe inn og er opp 0,4 prosent siden midnatt, men er fortsatt ned over 2 dollar pr. fat siden stengetid torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen er nå opp 0,4 prosent til 74,20 dollar, en nedgang på 3,7 prosent den siste uken.

Usikkerhet om våpenhvile

Al Jazeera rapporterte torsdag kveld om enighet om en våpenhvile, men slettet senere innlegget, og melder nå at Hamas skal være positive til forslaget.

– De nylige rapportene om fremskritt mot en forlenget våpenhvile mellom Israel og Hamas, som kan redusere de geopolitiske spenningene, holder oljeinvestorer nå på sidelinjen, sa Priyanka Sachdeva, en senior markedsanalytiker ved Phillip Nova til Reuters.

Vil utvide angrepene

Samtidig melder Al Jazeera at Israels forsvarsminister Yoav Gallant vil utvide angrepene til den sørlige byen Rafah.

«Seieren vil ikke være fullstendig med mindre militæret utvider inn i Rafah,» skriver han på X.



Rafah er en by som ligger på den egyptiske grensen og byen har lenge vært erklært en såkalt «trygg sone». Med rykter om våpenhvile er dette en interessant timing for en slik uttalelse, skriver de.

Videre skal kilder i Opec+ ha bekreftet at kartellet holder sin oljeproduksjon uendret, og vil ta en ny avgjørelse i mars om de skal forlenge produksjonskuttene, ifølge Reuters. Opec+, med Russland og Saudi Arabia i spissen, holder ved produksjonskuttet på 2,2 millioner fat olje pr. dag for første kvartal.