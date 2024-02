DOF Group kunngjør fredag at de har sikret en «Large Contrakt» med Equinor for ankerhåndteringsskipet «Skandi Iceman».

Oljeserviceselskapet vil dermed ha to ankerhåndteringsfartøyer som støtter Equinors norske virksomhet til tidligst 2027, opplyses det. «Skandi Vega» har vært på kontrakt med Equinor siden levering i 2010.

– Denne tildelingen viser ytelsen til våre ankerhåndteringsfartøyer og våre mannskaper. Vi er veldig glade for å se at Equinor velger DOF for nok en langsiktig AHTS-kontrakt, sier adm. direktør Mons Aase.

Oppstart er i andre kvartal 2024, med varighet på tre år, samt med tre ettårige opsjoner. Kontrakten inkluderer også ROV-tjenester levert av DOF.

Hvor mye kontrakten er verdt blir ikke avslørt, men ifølge DOF defineres en «Large Contrakt» som en kontrakt med en verdi mellom 500 millioner og 1 milliard kroner.

Ny Australia-kontrakt

Klokken 11 melder DOF om nok en kontrakt, denne gangen en «Substansial Contract» med et ikke navngitt internasjonalt oljeselskap for forsyningskipet (PSV) «Skandi Kvitsøy».

Det opplyses ikke om hvor mye den betydelige kontrakten er verdt.

«Skipet vil jobbe i australske farvann og ytterligere styrke DOF-gruppens tilstedeværelse i Australia. Kontrakten starter i første kvartal 2024 med en varighet på 2 år og 2 års opsjoner», står det.

DOF-aksjen stiger 1,8 prosent rundt lunsjtider på Oslo Børs fredag. De siste tre månedene er oppgangen på 12 prosent.