Nye avtaler for Nel

Nel har inngått en ny avtale med Nikola, og blir samtidig blir leverandør for Fortescues 80 MW elektrolysør. Samlet kontraktssum estimeres til 20 millioner dollar, går det frem av en børsmelding fredag.

Avtalen med Nikola fra 2018, som i tillegg til (nå levert) elektrolyseutstyr for 85 MW inkluderte «balance of plant» og drivstoffstasjoner, er avbrutt og partene vil nå inngå ny avtale for 110 alkaliske «stacks» og relatert «balance of stack»-utstyr (går ikke inn i ordrereserven før bindende bestilling er gjort).

Som kompensasjon for avtalens utvidede dekningsområde vil Nel motta rundt 9 millioner dollar.

Fortescue-oppkjøpet av Nikolas Phoenix Hydrogen Hub inkluderer installasjon av 80 MW elektrolysører Nel tidligere har levert til Nikola. For oppdaterte garantier, garantier for utstyret og endret omfang i leveranser vil Nel motta rundt 11 millioner dollar fra Fortescue.

Den endelige investeringsbeslutningen for Phoenix Hydrogen Hub-prosjektet ble tatt i fjor.