Diesel reddet dagen under ekstremværet «Ingunn»

I nordlige deler av Finnmark, nærmere bestemt Gamvik og Mehamn, har befolkningen i over 50 år vært avhengig av én enkelt kraftlinje for å forsyne strøm til samfunnene. Så bestemte Nordkyn Kraftlag, nå Area Nett, seg for å gå til anskaffelse av store dieseldrevne aggregater. Nå har de gjennomført sin første test – ekstremværet «Ingunn».

Holder lyset på

– Utfordringen vår var at det bare var et spørsmål om tid før et nytt strømbrudd, og «Ingunn» ble det første av mange eksempler. Det er et sårt behov for en ny kraftlinje over fjellet til Mehamn og Gamvik, men vi vet at det tar minst åtte til ti år å etablere det, sier Håvard Pedersen, nettdirektør i Area Nett.

Hele Mehamn og Gamvik kan driftes i tre døgn på stasjonens 72.000 liter store dieseltanker. Det skal gi god nok tid til å få gjenopprettet en kraftlinje.



Og anlegget har allerede bevist sin verdi. Da vinterstormen «Ingunn» traff norskekysten denne uka, var det så kraftig vind at alle fly i Nord-Norge ble satt på bakken, Bodø sentrum ble avsperret, tak og gårsdsbygninger ble knust, og mobildekningen ble slått ut. Heller ikke hovedlinjen over fjellet til Mehamn klarte å motstå vinden med orkanstyrke.

GIR TRYGGHET: Dieselaggregater levert som shippingcontainer på 40 tonn skipet opp fra Nord-Irland i vinter. Foto: Iteo

– Vi fikk feilmelding på hovedlinjen og måtte sende folk ut i fjellet. Da startet dieselaggregatene opp for første gang i en reell situasjon og ikke i testmodus. Dermed kunne vi levere strøm til innbyggerne i Mehamn og Gamvik i til sammen syv timer mens vi fikk hovedforsyningen i gang igjen, forklarer Pedersen.

Prislapp: 14 millioner

Den nye høyspentstasjonen og nødstrømanlegget har en totalkostnad på nærmere 14 millioner. En stor, men likevel helt avgjørende investering for Area Nett, mener Pedersen.



Selskapet Coromatic, som leverte aggregatene, spesialiserer seg på beredskap, sikring og nødkraft.

– Om strømmen går i Mehamn og Gamvik nå, går det bare sekunder før aggregatene automatisk starter opp og strømmen er i gang igjen. Taklampa og panelovnene skrur seg på igjen, kjøleskapet starter opp igjen og nettverkforbindelsen gjenopprettes – alt driftet på dieselaggregatene, forteller Espen Kristiansen, salgssjef i Coromatic.