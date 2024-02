De amerikanske oljegigantene Exxon Mobile og Chevron tjener godt på økte produksjonsvolumer fra USA. Selskapene leverte fredag tall for helåret 2023 og fjerde kvartal. Det viser det nest beste årsresultater på over 10 år, til tross for en nedgang i oljeprisen, skriver Financial Times.

Nedgang fra 2022

Exxon la frem et årsresultat på 36 milliarder dollar, ned fra rekorden på 55,7 milliarder dollar året før, men ellers den største siden 2012. For fjerde kvartal leverte selskapet et resultat pr. aksje på 1,91 dollar, tilsvarende 7,6 milliarder dollar.

«Vi leverte bransjeledende resultater som gjorde det mulig for oss å tilbakeføre mer kontanter til aksjonærene enn våre konkurrenter i 2023,» kommenterte Darren Woods, styreleder og administrerende direktør i Exxon.

Chevrons årsresultat kom inn på 21,4 milliarder dollar, nesten 40 prosent under resultatet i 2022, grunnet lavere realisert olje- og gasspriser. I fjerde kvartal endte resultatet på 1,22 dollar pr. aksje, tilsvarende 2,3 milliarder.

Samlet tjente de to oljekjempene 57,4 milliarder dollar i 2023, tilsvarende 607,4 milliarder norske kroner.

Rekordhøy produksjon i USA

Begge selskapene bidro til å øke den amerikanske oljeproduksjonen til rekordhøyder i 2023, noe som har hjulpet å holde prisene nede, selv når Opec+, med Russland og Saudi Arabia, gjennomførte store produksjonskutt.

Exxon opplyste at den samlede produksjonen i Permian og Guyana i 2023 økte med 18 prosent, samtidig økte den totale oljeproduksjonen i USA til 851.000 fat pr. dag i kvartalet.

Chevron økte produksjonen i Permian med 10 prosent i fjor. Selskapet produserte 1,16 millioner fat pr. dag i USA i fjerde kvartal, styrket av oppkjøpet av PDC Energy.

«Vi hadde et sterkt kvartal, som virkelig ble ledet av rekordproduksjon i Permian,» sa Chevrons finansdirektør Pierre Breber til Financial Times.