Nye problemer for Edda Wind

Haugesund-baserte Edda Wind tilbyr skip til installasjon av vindmøller til havs og har skipsreder Johannes Østensjø, Wilh. Wilhelmsen og John Fredriksen blant aksjonærene. Sistnevnte var en av hovedinvestorene og spyttet inn 200 millioner kroner da selskapet gikk på børs i 2021. I ettertid har Fredriksen kjøpt seg opp i flere omganger og i dag eier han aksjer for rett under 600 millioner.

Selskapet har tidligere rapportert om utfordringer knyttet til landgangsystemene på skip i flåten. Sent fredag kveld melder selskapet at det har opplevd nye tekniske problemer med systemene. For å løse situasjonen, og sikre at systemene er pålitelige i fremtiden, har Edda Wind bestemt seg for å ta to fartøy ut av drift slik at det implementere mer robuste løsninger.

Dette innebærer at skipene «Edda Breeeze» og «Edda Brint» tas ut av drift frem til starten av mars i år for å utføre reparasjoner og modifikasjoner av landgangsystemene.

Rammer flere båter

«Edda Passat» vil fungere som erstatningsfartøy for «Edda Breeze» i denne perioden. Bortsett fra tap av inntekter, forventer ikke Edda Wind å pådra seg betydelige utgifter i forbindelse med oppgraderingen.

Etter oppgraderingene forventes det at fartøyene vil vise forbedret pålitelighet og utnyttelse. Selskapet vil gjøre tilsvarende systemforbedringer på andre fartøy i flåten i løpet av 2024. Tidspunktet for disse oppgraderingene vil bli lagt strategisk og forventes å ikke resultere i mange dager med offhire for de utvalgte fartøyene, skriver selskapet.