Bortgjemte fakta om strømpriser

Debattinnlegg: Jan Terje Langøen

I et gammelt intervju med NVE-sjef Kjetil Lund publisert i Stavanger Aftenblad 13. september 2022, er det mest oppsiktsvekkende å finne i faktaboksen. Her blir det referert til et notat hvor utenlandskablenes virkning på strømprisene blir diskutert. Det er sjelden at NVE diskuterer markedsinnflytelse og sier dette i klartekst:

«Hvis en kabel utnyttes fullt ut, vil det bli forskjellige priser mellom de to markedene i enden av kablene. Hvis kapasiteten ikke er fullt utnyttet, vil områdene bli koblet sammen og få samme pris.»

Når en kobler sammen områdene Tyskland og Norge, er det vel ingen tvil om hvilken pris en får.

Problemstillingen: «Hvorfor europeiske priser blir importert til Norge i sann tid?» blir aldri nevnt

Strømåret 2023 endte med et rekordhøyt (?) kraftoverskudd på 18 TWh. I sine modeller definerer NVE «høyt scenario» som et kraftoverskudd på 19 TWh. De fleste «eksperter» har uttalt at et høyt kraftoverskudd vil få ned strømprisene. Men både 2022 og 2023 hadde solide kraftoverskudd, samtidig som prisene forble på historisk høye nivåer.

«Flaskehalsinntekter» høres uskyldig ut helt til en vurderer inntektsnivået. I 2022 krevde Statnett inn cirka 24 milliarder kroner. Til sammenligning var statens samlede inntekter fra formuesskatt i 2022 26,3 milliarder kroner. Og den mye diskuterte støttepakken til oljeindustrien er verdsatt til cirka 25 milliarder.

Flaskehalsinntekter blir innkrevd på «bomstasjoner» mellom strømområdene i Norge, eller ved eksport. Disse må ikke forveksles med nettleie. 13,6 milliarder kroner ble innkrevd i Norge, og 10,3 milliarder ved eksport.