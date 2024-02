Rød ukesstart på Wall Street

Den negative utviklingen kommer etter en god uke for alle hovedindeksene, drevet av en robust arbeidsmarkedsrapport og imponerende kvartalsresultater fra selskaper som Microsoft og Meta.

S&P 500 falt 0,32 prosent til 4.942,76 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,20 prosent til

15.597,68 Industritunge Dow Jones falt 0,71 prosent og endte på 38.379,59



Nedgangen kommer etter at Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte at de trenger mer overbevisende bevis for en stabil nedgang i inflasjonen mot 2 prosent, i et intervju på søndag. Dette dempet optimismen. Han uttrykte tro på økonomien, men ønsket ytterligere styrking av inflasjonen før de vurderer å implementere betydelige rentekutt.

«Fryktindeksen» VIX falt 1,52 prosent til 13,64, mens renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner er på 4,167 prosent.



Bevegelser

Resultatsesongen er for tiden en viktig driver av markedet.

McDonald's aksjer falt med nesten 4 etter at den populære hurtigmatkjeden rapporterte lavere inntekter for forrige kvartal. Selskapet kunngjorde justerte inntjening på 2.95 dollar per aksje med en omsetning på 6.41 milliarder dollar, noe som ikke møtte analytikernes forventninger på 2.82 dollar per aksje og 6.45 milliarder dollar i omsetning. Ledelsen pekte på konflikten i Midtøsten som årsak til inntektssvikten, skriver CNBC.

Caterpillar steg litt over 2 prosent etter sin rekordsterke kvartalsrapport. Estee Lauder spretter opp nesten 13 prosent etter å ha sluppet tall.

Aksjene til sosiale medier-selskapet Snap falt over 3 prosent etter en kunngjøring om at de vil redusere arbeidsstyrken med 10 prosent, tilsvarende 528 ansatte.

Catalent steg over 9 prosent etter meldingen om at medisinprodusenten kjøpes opp av danske Novo Nordisks morselskap i en ren kontanttransaksjon på kurs 63,50 dollar og en prising på 16,5 milliarder dollar.

I tech-sektoren stiger AI-yndlingen Nvidia over 3 prosent etter at Goldman Sachs har høynet kursmålet fra 625 til 800 dollar. Meglerhuset er optimistisk inn mot kvartalsrapporten som legges frem 21. februar, og viser i en rapport til «ulike punkter fra det bredere økosystemet» som peker mot varig styrke i etterspørselen etter såkalt «accelerated computing.»

Det endte blandet for de amerikanske teknologiselskpene mandag. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook falt 3,28 prosent til 474,99 dollar.

Amazon falt 0,97 prosent til 171,81 dollar.

Apple steg 0,98 prosent til 185,85 dollar.

Netflix falt 0,46 prosent til 564,64 dollar.

Alphabet steg 0,98 prosent til 185,60 dollar

Krypto

Tidligere i januar bekreftet USAs finanstilsyn at de godkjenner børsnoterte fonds direkteinvesteringer i Bitcoin.

Bitcoin-børshandlede fond (ETF-er) har ikke levert den forventede økningen i handelsvolum og priser. Mizuho-analytiker Dan Dolev rapporterer at gjennomsnittlig daglig handelsvolum på Coinbase har sunket fra 2,5 milliarder dollar til 1,9 milliarder dollar siden ETF-ene ble lansert i januar.

Bitcoin handles rundt 42.650 dollar, som tilsvarer en nedgang på 3,4 prosent hittil i år, er det fortsatt en økning på 86 prosent det siste året. Coinbase vil rapportere inntekter den 15. februar, og det gjenstår å se hvordan ETF-ene påvirker selskapets virksomhet.