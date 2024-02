Palantir spretter på børs etter rapport

PLTR.US

Selskapets inntekt for fjerde kvartal økte med 20 prosent sammenlignet med året før, til 608,4 millioner dollar. Nettoresultatet var 93,4 millioner dollar, eller 4 cent per aksje, sammenlignet med 30,9 millioner dollar, eller 1 cent per aksje, samme kvartal året før.

Selskapets administrerende direktør Alex Karp uttrykte optimisme angående selskapets vekst, spesielt med den økende etterspørselen etter store språkmodeller i USA. Selskapet har rullet ut sin kunstig intelligens-plattform (AIP) og gjennomførte nesten 600 pilotprosjekter med teknologien i 2023.

For første kvartal forventer Palantir inntekt mellom 612 og 616 millioner dollar, med årlig inntekt på 2,65–2,67 milliarder dollar. Det sistnevnte ligger nær Wall Streets estimater, men forventningene for første kvartal er noe lavere enn markedets forventninger.