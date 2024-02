Oljeprisene stiger forsiktig tirsdag, og holder dermed på den markante oppgangen mandag ettermiddag.

Brent-oljen (april-kontrakten) står i 78,30 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent (31 cent) siden midnatt, og opp fra 76,80 dollar da Oslo Børs stengte mandag. WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 73,05 dollar pr. fat.

Geopolitisk støtte

Den geopolitiske situasjonen fortsetter å gi støtte til prisene, og investorer følger med på den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken og hans rundreise i Midtøsten for å diskutere våpenhvile i regionen.

I MIDTØSTEN: USAs utenriksminister Antony Blinken. Foto: NTB

På mandag møtte han Saudi-Arabias prins Mohammed bin Salman, og palestinernes håp er at våpenhvilen er på plass før israelerne iverksetter angrepet de truer med mot grensebyen Rafah – der halve Gazastripens befolkning oppholder seg.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttalte mandag at en absolutt seier over Hamas er essensielt for landets sikkerhet, mens USA har lovet flere angrep mot iranske styrker og deres støttespillere i regionen.

Trenger 90 dollar

Samtidig har Saudi-Arabia holdt fast på offisiell salgspris (OSP) for Arab light-oljen for mars, mens OPEC+ ifølge Bloomberg står ved sine produksjonskutt for å unngå et tilbudsoverskudd. Landet trenger ifølge Fitch Ratings over 90 dollar pr. fat i år for å balansere budsjettet sitt. Beslutningen om kuttene skal forlenges inn i andre kvartal vil bli tatt på et møte tidlig i mars.

– Vi forventer at OPEC og samarbeidslandene i det minste vil rulle over en del av de frivillige kuttene inn i neste kvartal, noe som bør holde markedet i balanse og sikre at prisene holder seg rundt 80 dollar pr. fat, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep.