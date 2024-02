BP melder tirsdag om et underliggende replacement cost-resultat på 13,8 milliarder dollar i helåret 2023, nesten en halvering fra rekordhøye 27,7 milliarder kroner året før.

LSEG-konsensus (London Stock Exchange Group) pekte ifølge CNBC mot 13,9 milliarder dollar.

Ordinært resultat etter skatt kom inn på nesten 3 milliarder dollar, godt over forventningene som her var 2,6 milliarder dollar.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp mer enn 6 prosent på London-børsen, men det henger først og fremst sammen med at selskapet øker utbyttet og trapper opp tilbakekjøpene av egne aksjer.

«BP leverer det investorene ba om: høyere utdeling og mer visibilitet», skriver Jefferies-analytiker Giacomo Romeo ifølge Reuters i et notat.



– Virkelig momentum

BP har nå intensjon om å kjøpe egne aksjer for 1,75 milliarder dollar før fremleggelsen av tallene for første kvartal, og sikter mot 3,5 milliarder dollar i første halvår. I løpet av 2024-25 venter selskapet å kjøpe tilbake aksjer for 14 milliarder dollar.

Samtidig annonserer energikjempen et utbytte på 7,27 cent pr. aksje for fjerde kvartal 2023, 10 prosent mer enn i samme periode året før. Selskapet skriver i rapporten at resultatene for fjerde kvartal gjenspeilet sterk gasshandel og betydelig lavere raffinerimarginer.

– 2023 ble et år med sterk drift og virkelig momentum i leveranser på tvers av virksomheten, uttaler BP-sjef Murray Auchincloss i rapporten.

Overfor Reuters står Auchincloss fast ved BPs ambisjoner om å redusere olje- og gassproduksjonen inn mot slutten av tiåret, og samtidig bygge opp sin fornybar- og lavkarbonvirksomhet. Investeringene endte på 16,3 milliarder dollar i 2023, uendret fra året før. I år ventes investeringene å falle til 16 milliarder dollar.