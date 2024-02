Tibber får rekordbot på 8 millioner

RME ilegger Tibber Norge et gebyr for å ikke ha fulgt reglene for forskuddsfakturering, melder Europower.



– Vi gjorde en feil de to første ukene i oktober 2022 i forbindelse med den midlertidige perioden vi hadde med forhåndsfakturering. Vi rettet feilen så fort vi ble oppmerksomme på den, skriver han i en tekstmelding til Europower.

Boten på 8 millioner kroner er ifølge avisen det høyeste RME har gitt til noen virksomhet.

Forskuddsvis fakturering

Strømselskapet gikk fra etterskudds- til forskuddsfakturering høsten 2022, som er bakgrunnen for vedtaket.

– Forbrukere kan være tjent med avtaler som innebærer forskuddsfakturering, men faktureringen må være forutsigbar og kunne etterprøves. Slik vi vurderer Tibber Norge sin praksis i denne konkrete saken, er ikke dette tilfelle, sier direktør i RME Tore Langset i en pressemelding.

De fleste forbrukerne blir fakturert på etterskudd. Det innebærer at forbruker kan sjekke at strømfakturaen er i samsvar med strømforbruket og den prisen de har avtalt med leverandøren. Ved forskuddsfakturering er både forventet forbruk og forventet pris frem i tid usikre størrelser.

Brukt forbrukerne som bank

Forskrift om fakturering setter derfor rammer for hvordan strømleverandøren kan beregne forbruk og pris i fakturaen. Uten disse begrensningene kan strømleverandøren benytte forbrukerne som bank for å forbedre egen likviditet.

– Tibber Norge har brukt en høyere pris enn tillatt, og på den måten fått tilført uberettiget likviditet når de forskuddsfakturerte kundene sine i prisområdene NO1, NO2 og NO5, sier Langset.