Kraftig kursløft for «kjedelig» oljeaksje

Olje- og gasskjempene er sjelden blant børsens mest spennende aksjer. Tirsdag tronet britiske BP imidlertid øverst på avkastningslisten for de stor europeiske selskapene. Aksjen steg med godt over 5 prosent, selv om den underliggende fortjenesten i fjorårets siste tre måneder var 38 prosent lavere enn i samme periode året før. Nivået oversteg uansett analytikernes snittestimat, og dessuten lovte ledelsen å trappe opp selskapets tilbakekjøpsprogram. I løpet av de neste tre månedene skal det hamstres BP-aksjer for 1,75 milliarder dollar. I tillegg ble utbyttet jekket opp med 10 prosent.

Også Spotify-aksjen fikk fart på seg, og tirsdag ettermiddag utgjorde oppgangen mer enn 7 prosent. Den Luxemburg-baserte strømmetjenesten bommet på konsensusestimatet, men fortalte om gode utsikter og uventet mange nye brukere. Driftsunderskuddet ble på 75 millioner euro, men dette skal visst nok bli snudd til et overskudd på 180 millioner euro i første kvartal.

UBS var i stikk motsatt situasjon. Her overrasket inntjeningen positivt, men aksjen svekket seg likevel med nesten 4 prosent. Det hjalp ikke at utbyttet ble hevet, og at det skal kjøpes tilbake egne aksjer for 1 milliard dollar i andre halvår. UBS har blødd penger i de seneste to kvartalene, som følge av integreringen av Credit Suisse, som ble kjøpt i fjor sommer. Ledelsen og analytikerne foretrekker imidlertid å se bort ifra disse utgiftene og heller fokusere på at de vedvarende kostnadene reduseres.

I USA var Eli Lilly-kursen opp med 5 prosent i den tidlige børshandelen, men oppgangen var ved halv fem-tiden krympet til bare rundt 1 prosent. Legemiddelprodusenten leverte imponerende topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal, hovedsakelig grunnet skyhøy etterspørsel etter slankemedikamentet Zepbound og prisøkninger på diabetesmedisinen Mounjaro. Førstnevnte ble godkjent av USAs legemiddeltilsyn tidlig i november, og frem til nyttår utgjorde omsetningen 176 millioner dollar. Eli Lillys prognose for 2024 var imidlertid omtrent som ventet.