Utbyttekutt fra Equinor

Hvor mye Equinor vil dele ut til aksjonærene i år, var det store temaet inn mot selskapets kapitalmarkedsdag i London onsdag. Etter et uvanlig godt 2022, drevet av svært høye gasspriser, økte energikjempen utdelingene til 17 milliarder dollar i fjor, i form av utbytter og tilbakekjøp av aksjer. Nå er årets fasit klar.

Equinor vil dele ut 14 milliarder dollar, tilsvarende snaut 140 milliarder kroner, til aksjonærene i 2024.



Dermed kuttes utdelingene med 3 milliarder dollar, eller 32 milliarder kroner, i år. Brorparten av de norske analytikerne mente på forhånd at Equinor minst måtte dele ut det samme som i fjor for ikke å skuffe investorene. Med økte investeringer og fallende gasspriser påpekte flere i forkant at det var risiko for utbyttekutt, til tross for at selskapet har sterk balanse, og konsensus har ligget på rett over 14 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Stort kutt til neste år

Equinor foreslår å øke kontantutbyttet til 35 cent pr. aksje og det samme i ekstraordinært utbytte, altså totalt 70 cent. Ambisjonen er å øke det ordinære utbyttet med 2 cent årlig. Selskapet varsler også at det ekstraordinære utbyttet vil avsluttes helt fra neste år.

Samtidig annonseres det et toårig tilbakekjøpsprogam på 10 til 12 milliarder milliarder dollar, med 6 milliarder dollar i 2024. Det påpekes at tilbakekjøpsprogrammet vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse og at det kan bli lavere neste år.