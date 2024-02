Hexagon Purus-avtale med USA og Canada – verdt 40 mill.

Hexagon Purus, er blitt valgt som leverandør av hydrogenbeholdere for fjerde år på rad av New Flyer, et datterselskap av NFI Group, en global produsent av busser og bussløsninger. New Flyer leverer lav- og nullutslippstunge transittbusser til kunder over hele USA og Canada.

Hexagon Purus vil fortsette å levere sine Type 4 hydrogenlagringsbeholdere for New Flyers buss, Xcelsior Charge, som går på hydrogenbrenselcelle/elektrisk teknologi. Det gir en kjørelengde på 600 km på en enkelt påfylling. Den totale verdien av denne kontrakten er anslått til omtrent 4 millioner dollar – 42 millioner kroner.

Produksjonen av hydrogenlagringsbeholderne vil skje ved Hexagon Purus' anlegg i Westminster i USA. Siden 2020 har Hexagon Purus levert hydrogenbeholdere for over 100 New Flyer hydrogenbrenselcelle-elektriske transittbusser.

Beholderne vil bli levert gjennom hele 2024.