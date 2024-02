Største overskudd noensinne

Rekordåret kom etter gode resultater i selskapets avdelinger for flytende naturgass (LNG) og elektrisitet. Nettofortjenesten endte på 21,4 milliarder dollar, en økning på 4 prosent fra 2022.

Justert for engangskostnader er imidlertid bildet et annet. I 2022 måtte selskapet betale 15 milliarder euro i forbindelse med uttrekkingen fra Russland etter invasjonen av Ukraina. Det gjør at fjorårets justerte fortjeneste på 23,2 milliarder dollar var en nedgang på 36 prosent.

Olje- og gassprisene minket i snitt med 10 prosent i fjor fra 2022, da høye priser ga svært god fortjeneste i energisektoren.

(NTB)