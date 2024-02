Finansavisen er onsdag til stede på Equinors kapitalmarkedsdag i London.

Konsernsjef Anders Opedal blir i et intervju med FA TV bedt om å forklare hvordan målet om stabil avkastning og økt fri kontantstrøm henger sammen med en høyere andel fornybar-investeringer der forventet avkastning er langt lavere enn for olje- og gassprosjekter.

Equinor sier at de forventer en real avkastning på 4 til 8 prosent på fornybar og karbonfangstprosjekter, mens olje- og gassprosjektene kaster av seg en internrente på 30 prosent i snitt.

– Disse to kontantstrømmene har ulike risikoprofiler. Fra olje og gass er kontantstrømmen høy i starten og faller etter hvert som feltene går ut. Fra fornybar vil den være rimelig konstant i 20-30 år, sa Opedal.

– Integrert er bra

Equinor-sjefen understreket at historisk egenkapitalavkastning for fornybar-prosjektene hittil er tosifret, og at dette gir grunnlag for en totalavkastning for hele Equinor-porteføljen på 15 prosent frem til 2030 og kanskje 2035.

Equinors fornybaravkastning har så langt fått et løft av store gevinster fra nedsalg selskapet har gjort underveis, fordi de kom inn i ulike prosjekter tidlig.

Samtidig avviste Opedal at det ikke er noe tema å skille olje/gass- og fornybarvirksomhetene.

– Vi har ingen planer om å dele opp selskapet, og ser at det er bra å jobbe som et integrert selskap når det blir utfordringer enten i olje/gass eller fornybar, sa han.