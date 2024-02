– Equinor-aksjen er et dødt case

Equinor senket Oslo Børs

07.02.2024 Oljeprisen var opp, men holdt seg under 80 dollar fatet. Med Equinor på det meste ned over 6,0 prosent onsdag var det duket for nedgang på Oslo Børs. Storebrand og REC Silicon falt også tungt. Konsernsjef Anders Opedal og finansdirektør Torgrim Reitan oppsummerte fjerde kvartal og fortalte mer om planene fremover. Analysesjef John Olaisen var ikke nådig i sine kommentarer og mener Equinor-aksjen nå er et dødt case. Han er langt mer positiv til Aker BP, som legger frem kvartalstall torsdag.