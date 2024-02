– Vi har lagt bak oss et veldig bra år som gjør at vi har bedre balanse. Vi har kapasitet til å øke. Vi har sagt minimum 5 prosent økning, men vi vil tilpasse oss. At vi nå havner over det er et signal om at planen vi har er robust, vi generer kontantstrøm og det skal selvfølgelig betales ut til aksjonærene, sier Tønne videre.

Tar ned produksjonen

Aker BP la også for første gang frem sine planer for olje- og gassproduksjonen i år, og den ventes å havne på mellom 410.000 og 440.000 fat. Det var godt under forventning. Selskapet har over en tid sagt at produksjonen kommer til å være lavere enn toppåret 2023, men at den kommer opp igjen i 2027 og 2028 når store utbyggingsprosjekter skal stå klare.

– Utbyttet var en positiv overraskelse, men på den negative siden så ligger guidet produksjon godt under konsensus, sier analytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets.

Bruaset spådde før børsen åpnet at aksjekursen i Aker BP skulle falle på grunn av ventet svakere produksjon. Det fikk han rett i, for ved lunsjtider var den ned 2,7 prosent til 261 kroner.

– Fatene forsvinner jo ikke fra bakken, så hvis kursen faller mye i dag så ser vi det som en kjøpsmulighet – også gitt lav prising inn mot rapporten, sa han.

Analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities påpeker også at produksjonen for i år var lavere enn ventet, men han tror Aker BP vil overraske med å slå den.

– De har vært konservative på Sverdrup, hvor vi tror det vil fortsette å komme positive oppdateringer. Aker BP pleier også å slå forventningene de setter i starten av året, sier han.

Han hyller utbyttet og utbytteavkastningen på 9 prosent.

– Det er veldig bra i et selskap av så høy kvalitet som Aker BP. De har stor skala, lavest kostnader og lavest utslipp. Prosjektene går fremover som forventet uten endringer på kostnadssiden så langt. Det er positivt, sier han.

POSITIV: Sjefsanalytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets mener Aker BP leverte et sterkt fjerde kvartal. Foto: Nordea Markets

Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets mener tallene var som ventet.

– Aker BP er et kvalitetsselskap som alltid leverer på norsk sokkel, og 9 prosent økt utbytte støtter under det. Det burde redusere noe av usikkerheten knyttet til lavere utbytte i 2025 i forbindelse med at fri kontantstrøm blir svak på grunn av høyere investeringer, sier analytikeren.

Lyngvær mener som flere av de andre at lavere produksjon fremover kan tynge aksjen.

– Selskapet tar ned produksjonen for 2024 med mellom 5 og 6 prosent sammenlignet med konsensus. Det burde føre til negative estimatrevideringer. Vi tenker at aksjen skal litt ned på estimatrevideringene, men at selskapet ellers leverer som de pleier, sier han.