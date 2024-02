Saken oppdateres.

Oljeserviceselskapet Aker Solutions har levert tall for fjerde kvartal torsdag morgen.

Fasit viser en omsetning på 11 milliarder kroner og selskapet forventer en økning på 15 prosent i 2024. Videre kommer det frem at styret vil foreslå et utbytte på 2 kroner pr. aksje for 2023, opp fra 1 kroner pr. aksje i 2022. Olje- og gassleverandøren vil også starte et tilbakekjøpsprogram på 500 millioner kroner i 2024. Målet er å distribuere 40 til 60 prosent av justert nettoinntekt gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer over tid.

– Vi oppnådde solid omsetningsvekst og forbedret lønnsomhet i fjerde kvartal, og jeg er fornøyd med våre samlede resultater. Markedsutsiktene for energisektoren forblir positive, sier adm. direktør Kjetel Digre.

Resultatet før av- og nedskriving, EBITDA, endte på 615 millioner kroner i kvartalet. Selskapet hadde en ordreinngang på 14,6 milliarder kroner i kvartalet, og ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 72,7 milliarder kroner.

Resultatet pr. aksje ble over doblet og endte på 5,20 kroner for 2023, sammenlignet med 2,53 kroner i 2022.

Aker Solutions har tre forretningsområder, men fra fjerde kvartal rapporterer selskapet kun to forretningsområder siden subseavirksomheten blir lagt inn i joint venturet OneSubsea.

OneSubsea hadde inntekter på 10,7 milliarder kroner i kvartalet og EBITDA endte på 2 milliarder. Ordreboken endte på 50,6 milliarder kroner.

