Tallene for 2023 ble negativt påvirket av at rørledningen i Kurdistan ble stengt i mars 2023. Slik åpner DNO sin rapport for fjerde kvartal og hele fjoråret.

Løsningen på problemet har vært lokalt salg, til langt lavere oljepriser enn på det internasjonale markedet.

I fjerde kvartal fikk oljeselskapet et resultat på 4,2 millioner dollar etter skatt, ned fra 42,6 millioner dollar samme kvartal året før. For hele 2023 satt de igjen med 18,6 millioner dollar, mot overskuddet på 384,9 millioner dollar i 2022.

Slo – og skuffet – analytikerne

Selskapet fikk en EBITDA, altså resultat før av- og nedskrivninger, på 117 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 227 millioner dollar samme kvartal året før.

På forhånd var det ventet at DNO ville rapportere en EBITDA på 114 millioner dollar, ifølge snittet av fire estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

DNO (Mill. USD) 4, kv. / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 199,3 338,1 Driftsresultat 37,6 −76,2 Resultat før skatt 28,5 −86,7 Resultat etter skatt 4,2 42,6

Driftsresultatet endte på 38 millioner dollar, lavere enn de 60 millionene som var ventet fra analytikerne.

Gir utbytte

Fra og med tredje kvartal økte nettoproduksjonen, og for hele 2023 endte den gjennomsnittlige produksjonen på 52.600 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Slik fordelte produksjonen seg:

Kurdistan: 34.900 fat oljeekvivalenter pr. dag

Nordsjøen: 14.200 fat oljeekvivalenter pr. dag

Vest-Afrika: 3.500 fat oljeekvivalenter pr. dag

For 2024 planlegger DNO å bokføre 645 millioner dollar i driftsutgifter. Det er opp fra 561 millioner dollar i 2023, og reflekterer høyere utviklingsaktivitet i Norge, opplyser selskapet.

Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,25 kroner pr. aksje for fjerde kvartal. Totalt har DNO gitt 92 millioner dollar i utbytter i 2023, samt kjøpt tilbake aksjer for 51 millioner dollar.

DNO-aksjen stiger rundt 1 på Oslo Børs torsdag, etter et fall på 27 prosent de siste tolv månedene.