Saken oppdateres.

Oljeselskapet, som blant annet ble startet av tidligere statsråd Ola Borten Moe, leverte et driftsresultat på 2,1 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, kom på 1,7 milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med 1,3 milliarder samme periode i fjor.

Selskapet tok nedskrivinger på 1,9 milliarder knyttet til feltene Statfjord og Yme. Som følge endte resultatet etter skatt med et tap på 1,3 milliarder.

– På den utfordrende siden fulgte Statfjord-transaksjonen med Equinor, hvor vi etter grundige vurderinger gjennomførte transaksjonen i slutten av desember. Det var ingen enkel avgjørelse, men vi fastholder potensialet i Statfjord og jeg har stor tro på at teamet vårt vil bidra til å realisere potensialet på feltet, sier adm. direktør Svein J. Liknes.

«Utbytteferie»

«Utbytteferie» er et begrep Ørsted kom med i går da de satt utbyttene på pause i tre år. I desember foreslo Okea en stopp i utbyttene for 2024. For fjerde kvartal ble imidlertid utbytte holdt på 1 kroner pr. aksje, tilsvarende 103,9 millioner kroner.

Selskapet produserte 30.100 fat oljeekvivalenter pr. dag i kvartalet og forventer en produksjon på mellom 35.000 og 40.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2024, en økning på opptil 30 prosent.

– Produksjonen økte med 27 prosent i fjerde kvartal, hvor spesielt den gode driften fra feltene hvor vi er operatør bidro positivt. Den sterke utviklingen på Draugen og Brage understreker hvordan Okea skaper verdi som operatør av modne felter på sokkelen, sier Liknes.

Til tross for økte volumer opplevde selskapet en nedgang i solgte volumer. Solgte volumer landet på 25.635 fat oljeekvivalenter pr. dag, ned fra 26.689 fat pr. dag forrige kvartal.

OKEA (Mill. NOK) 4.kv. / 23 4.kv / 22 Driftsinntekter 2.118 1.664 Driftsresultat −795,2 565,0 Resultat før skatt −872,9 658,7 Resultat etter skatt -1.263 324.1



SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11.00