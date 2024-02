Otovos inntekter steg med 14 prosent til 233 millioner kroner i fjerde kvartal. Til tross for veksten fortsatte driftsunderskuddet å øke. I fjerde kvartal endte det på 111 millioner kroner, mot 93 millioner i fjerde kvartal året før.

For hele 2023 endte driftsresultatet på minus 399 millioner kroner, mot minus 317 millioner i 2022.

Nå skal imidlertid solenergiselskapet forsøke å snu den negative resultattrenden gjennom å kutte de årlige kostnadene med mellom 80 og 100 millioner kroner. Det betyr at 65 Otovo-ansatte mister jobbene sine.

Otovo (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 233 205 Driftsresultat −111 −93 Resultat før skatt −123 −98 Resultat etter skatt −123 −96

I kvartalsrapporten opplyses det at selskapet nå skal redusere hovedkontorfunksjoner, mellomledelse og opprette flere fellesfunksjoner. Organisasjonen skal bli slankere og enklere, samtidig som stadig mer skal være basert i Madrid.

Veksten kommer tilbake

– Vi har lyktes med å etablere oss i 13 land, og nå skal vi fokusere på å drive disse markedene mer effektivt, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

– I år ser vi for oss at salgsveksten kommer tilbake som følge av at markedet tar seg opp gjennom året. Otovo-teamet jobber derfor hver dag for å levere volumvekst, økt verdi i hvert salg og bedre priser til kundene våre, legger han til.

I fjerde kvartal tok Otovo en engangskostnad på 10 millioner kroner knyttet til restruktureringen og 16 millioner kroner i kostnader fra et aksjebasert program som ble kansellert.​