Investorene vært opptatt av hvor mye penger Equinor skal bruke på å vokse i alternative energikilder. Frem mot 2030 har Equinor et mål om samlet installert kapasitet innen fornybar energi på 12 til 16 gigawatt (GW), og selskapet valgte å opprettholde dette.

– Jeg har stor tro på at dette blir en stor og god butikk for Equinor i fremtiden. Nåløyet hos oss har blitt trangere. Vi har sagt nei til mye for å sikre at vi går inn i de beste prosjektene, sier Eitrheim.

Oljegiganten har også med målet om at halvparten av investeringene skal gå til fornybarsatsingen innen 2030 og at avkastningen skal ligge på mellom 4 og 8 prosent i prosjektene.

– Vi har lagt vekt på at vi skal være disiplinerte og levere lønnsom butikk. Havvind har de siste årene møtt store utfordringer i form av inflasjon, renter, konstandsnivå og flaskehalser som har gjort det mye mer krevende å levere lønnsomme prosjekter, sier fornybar-sjefen.

Nå tror han dette kan snu.

