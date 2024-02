Masse ny LNG presser gassprisen: — Europeisk industri et stort spenningsmoment

07.02.2024 Equinor og Norge tjente spinnville summer under Europas energikrise i kjølvannet av Russlands Ukraina-invasjon. Europa ble reddet av LNG-import og et kutt i gassforbruket, og siden har gassprisene kommet en god del ned. Men hva skjer når det flommer inn med ny LNG-kapasitet og blir flommen redusert av Joe Biden? Mer om det, karbonfangst og helsen til europeisk industri i dette intervjuet med Equinors konserndirektør Irene Rummelhoff under selskapets kapitalmarkedsdag i London.