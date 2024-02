Oljefondet retter skarp kritikk mot Exxons avgjørelse om å saksøke to aksjonærer som tidligere fremmet et klimaforslag for det amerikanske oljeselskapet, ifølge Financial Times.

Forslaget ble fremmet av aksjonærene Follow This og Arjuna Capital som mente selskapet skulle sette mer ambisiøse utslippsmål.

– Det er en bekymringsfull utvikling. Vi synes det er veldig aggressivt, og vi er bekymret for implikasjonene dette har for aksjonærenes rettigheter, sa Oljefond-sjef Nicolai Tangen.



Stor stemme

Nicolai Tangen og Oljefondet er en betydelig aksjonær i oljegiganten med en eierandel på 1,4 prosent, tilsvarende 5,4 milliarder dollar ved årsskifte.

De to aksjonærene trakk tilbake forslaget forrige uke, men Exxon føler seg ikke trygge og hevder lignende forslag kan komme igjen. Oljeselskapet mener forslaget bryter med visse regler som er til for å hindre at investorer skal «mikrostyre» virksomheter.

– Vi deler de samme bekymringene om å bevare aksjonærenes rettigheter, derfor ønsker vi klarhet i en prosess som har blitt utsatt for misbruk, svarte ExxonMobil.

Pressmiddel

Follow This er en nederlandsk klimagruppe som gjentatte ganger har brukt sine aksjer, verdt rundt 40.000 kroner, som et pressmiddel for å tvinge Exxon til å redusere utslipp.

– Forslag som dette er åpenbart ikke til det beste for investorene. Vi håper søksmålet vårt motiverer det amerikanske finanstilsynet til å gå tilbake til å anvende fullmaktsreglene slik de ble skrevet, ikke slik de har blitt tolket de siste årene, la oljeselskapet til.

Som aksjonær har Oljefondet fått et økende fokus på klima. Under Exxons årsmøte i fjor stemte Nicolai Tangen og Oljefondet for et forslag fra Follow This om å vedta en mellomlang plan for reduksjon av utslipp.

Forbannet aksjonær

En som ikke var særlig fornøyd med Follow This og de mange klimaforslagene var aksjonær Steve Milloy som rettet seg mot Exxon-sjef Darren Woods.

– Darren Woods, vi ansatte deg for å drive selskapet for oss ekte aksjonærer slik at vi kunne tjene penger. Vi ansatte deg ikke for å drive selskapet for de falske aksjonærene med deres anti-amerikanske politiske agenda, og ingen ansatte deg for å lyve om utslipp. Veien fremover er enkel. Fortell sannheten, kjemp mot aktivistene og fortsett å tjene penger, sa han under møtet, ifølge transkripsjonen.

Det kan se ut til å ha funket nå som oljegiganten fortsetter søksmålet mot de to aksjonærene Follow This og Arjuna Capital, til tross for at klimaforslaget er droppet.