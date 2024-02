Oljekjempe slo forventningene

ConocoPhillips avsluttet 2023 med å få et resultat på 3 milliarder dollar etter før skatt. Noe som var en svak nedgang fra fjerde kvartal året før, da de fikk et resultat før skatt på 3,2 milliarder dollar.

Omregnet til resultat pr. aksje blir det 2,52 dollar pr. aksje, ned fra 2,61 dollar pr. aksje samme periode året før. På forhånd var det ventet et resultat på 2,17 dollar pr. aksje, viser tall TDN Direkt har hentet inn fra S&P Global Markets Intelligence.

Solgte olje billigere

Selv om forskjellene i fjerde kvartal ikke var veldig store, ble 2023 et betydelig svakere år enn året før for det Houston-baserte selskapet. Resultatet for å hele året kom på 11 milliarder dollar. Det er en nedgang på 41 prosent fra året før, da de fikk inn 18,7 milliarder dollar. Per aksje blir det 9,06 dollar pr. aksje i 2023, mot 14,57 dollar pr. aksje i 2022.

Produksjonen for fjerde kvartal var på 1,9 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. Som tilsvarer en økning på 144.000 fat pr. dag sammenlignet med samme periode året før. For hele året endte produksjonen på 1,8 millioner fat pr. dag, en økning på 88.000 fat pr. dag fra året før.

Den gjennomsnittsprisen i 2023 kom på 58,39 dollar pr. at, som er 27 prosent lavere enn i 2022, da selskapet fikk inn 79,82 dollar pr. oljeekvivalent i snitt.

Vil investere opptil 122 mrd.

For 2024 forventer ConocoPhillips at driftsinvesteringene (capex) vil komme på mellom 11 og 11,5 milliarder dollar i 2024.

Selskapet ser også for seg at de vil produsere mellom 1,91 og 1,95 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. For første kvartal er produksjonen ventet å ligge på mellom 1,88 og 1,92 millioner fat pr. dag.