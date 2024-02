Milliardærinvestorer har finansiert opp boreskip

«Direct lending» er lån utenfor bank som gis direkte til selskapet, for eksempel fra private equity-selskaper og store familieformuer.

– Jeg legger også merke til at obligasjonsmarkedet er svært godt.

– Hvilke rentebetingelser man må regne med i dagens marked?

– Det er markedet som bestemmer prisen. Litt klarer man å forhandle, men ikke mye.

Har én kontrakt – jakter ny

Eldorado Drilling har så langt sikret kontrakt for ett av de tre boreskipene.

I september i fjor ble «Zonda» tildelt en tre år lang kontrakt med Petrobras til en rate på rundt 450.000 dollar pr. dag. Selskapet får også dekket mobiliseringskostnader på 40 millioner dollar. Det gir en samlet brutto kontraktsverdi på 532 millioner dollar, eller 5,7 milliarder kroner. I tillegg kommer eventuelle opsjoner.

Det jobbes videre med kontrakter.

– Vi håper å lande kontrakt for «Dorado». Markedet blir stadig bedre ratemessig, og det er flere av de store oljeselskapene som skal ha rigg. Flere land i Afrika, Brasil og Mellom-Amerika har store planer og gjort enorme funn – pluss at de har en stadig voksende befolkning som gjør at landene vil sikre sin egenproduserte energi tilgang, sier Hvammen.

Markedet for de mest avanserte riggene steg kraftig i første halvår i fjor, men flatet etter hvert litt ut.

Onsdag kveld rapporterte imidlertid Diamond Offshore om en ny, solid kontrakt som gir et positivt signal i markedet. Selskapet sluttet et av sine moderne boreskip (syvende generasjon) på en to år lang kontrakt i Mexicogulfen til en rate på rundt 480.000 dollar pr. dag.