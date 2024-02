NorAm Drillings 11 borerigger oppnådde i januar 26.300 dollar i gjennomsnittlig dagrate og en utnyttelse på 90 prosent, går det frem av en børsmelding torsdag.

I desember var snittraten 26.500 dollar og utnyttelsen 87 prosent.

Pr. 8. februar var rundt 88 prosent av tilgjengelige riggdager kontraktsfestet til 26.400 dollar i snittrate. Ordrereserven utover februar er på rundt 19 millioner dollar, med en snittrate på rundt 26.500 dollar pr. dag.

10 av 11 rigger er nå under kontrakt og i arbeid. Én rigg ventes å bli løst fra sin kontrakt i mars 2024 som følge av at operatøren fusjonerer, og riggen markedsføres nå aktivt. Selskapet holder ledige rigger varme, og venter at aktiviteten tar seg opp senere i 2024.

Styret har også tirsdag godkjent et kontantutbytte på 2,2 millioner dollar (0,05 dollar pr. aksje) for februar, uendret fra januar.

John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading er klart største aksjonær i NorAm Drilling, med 48,3 prosent av aksjene.