Oljeprisene faller fredag morgen bittelitt tilbake etter den markante oppgangen torsdag kveld.

Brent-oljen (april-kontrakten) står i 81,56 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent (7 cent) siden midnatt, men opp fra 80,91 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen er omtrent uendret på 76,21 dollar pr. fat.

Spenningen i Midtøsten fortsetter å gi støtte til oljeprisene, og både Brent- og WTI-kontraktene ligger an til å en prisoppgang på 5-6 prosent denne uken.

– Prisbevegelsen i går virket litt overdrevet på bakgrunn av at det ikke var så mye knyttet til fundamentale endringer, sier analysesjef for råvarer i ING, Warren Patterson, til Reuters.

USA-advarsel

Israelske styrker trappet torsdag opp luftangrepene mot den sørlige palestinske grensebyen Rafah, etter at statsminister Benjamin Netanyahu onsdag avviste et forslag til våpenhvile. Samtidig har USA advart om at enhver israelsk militæroperasjon i byen kan bli katastrofal uten ordentlig planlegging.

En Hamas-delegasjon ankom Kairo torsdag for våpenhvilesamtaler med Egypt og Qatar som meglere.

Nyhetsbyrået påpeker at konflikten så langt ikke har ikke påvirket oljeproduksjonen, selv om den har drevet opp prisene.