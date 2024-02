Equinor venter pengeflom fra utlandet: Tanzania-gass kan bli gigabonus

Analysesjef John Olaisen: Equinor-aksjen er et dødt case

07.02.2023 Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier hadde allerede gått ut med en salgsanbefaling på aksjen en uke før Equinor la frem kvartalstallene onsdag. Etter dagens kvartalstall og presentasjon mener han at aksjen er et dødt case og har et kursmål på aksjen på 250 kroner. Han er langt mer positiv til Aker BP, som legger frem kvartalstall torsdag.