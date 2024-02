Subsea 7 brøt den stigende trenden

Subsea 7-aksjen brøt den to år lange stigende hovedtrenden onsdag. Bruddet kom etter at aksjen har gått sidelengs siden i fjor sommer, med topper opp mot 154 kroner og bunner ned mot 131 kroner. De fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet har dominert det siste året og den positive undertonen ble brutt i slutten av januar. Teorien tilsier nå at aksjen skal korrigere opp igjen mot bunnlinjen i den brutte trenden, før den videre retningen etter hvert stakes ut.