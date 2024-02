Ned over 50 prosent – hva nå?

TGS-aksjen ned 50 prosent

TGS-aksjen brøt den stigende hovedtrenden i fjor sommer, men etter å ha stanget inn igjen i trenden et par ganger i løpet av høsten snudde aksjen videre ned. Fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet signaliserte lavere stigningstakt og aksjen utviklet en fallende trend. Aksjen har falt over 50 prosent fra toppen og ligger under midtlinjen i den fallende trenden. RSI har dykket ned i et svakt oversolgt område under 30 flere ganger den siste måneden. For å snu tendensen må RSI snu opp og bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået. Det vil i så fall signalisere økende stigningstakt og kanskje bidra til en vending i hovedchartet, på dagens nivå eller ned mot bunnen i den fallende trenden.