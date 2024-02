Dempet oljepris til tross for kraftige angrep

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,3 prosent til 81,93 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,29 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Den amerikanske WTI-oljen er uendret for dagen, og omsettes for 76,53 dollar fatet.

Oljeprisen dempes til tross for at Israel har utført omfattende angrep mot Rafah, helt sør på Gazastripen. Rundt 100 personer skal ha mistet livet, ifølge palestinske helsemyndigheter.

I helgen uttalte Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian at bare en politisk løsning kan få slutt på Israel-Hamas-krigen. Ifølge Bloomberg skal han ha sagt at konfliktene kan nærme seg en diplomatisk løsning, uten at ytterligere detaljer ble gitt.

Den økte risikoen for en bredere konflikt i Midtøsten har sendt oljeprisen opp 5 prosent den siste uken.

Fredag skrev Clarksons Securities at Rystad Energy hadde revidert sine tilbuds- og etterspørselsutsikter for 2024, melder TDN Direkt. Nå venter meglerhuset en gjennomsnittlig etterspørsel på 104,42 millioner fat pr. dag, mot et forventet tilbud på 103,43 millioner fat pr. dag.

«Det innebærer et underskudd på 1 million fat pr. dag, noe som betyr at globale lagre, som allerede er på rekordlave nivåer, potensielt kan se en trekk på 365 millioner fat i løpet av 2024», skriver Clarksons.

Denne uken får oljemarkedene en rekke nye datapunkter å bryne seg på, når både Opec og Det internasjonale energibyrået (IEA) slipper sine månedsrapporter.