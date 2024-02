Riggselskapet Borr Drilling, med Tor Olav Trøim som en sentral eier, har sikret nye kontrakter for tre av sine oppjekkbare borerigger (jack-up).

Kontraktene har en verdi på til sammen 82,2 millioner dollar, tilsvarende 866,5 millioner norske kroner. Med en samlet kontraktsvarighet på 495 dager, utgjør det en gjennomsnittlig dagrate på 166.000 dollar.

Borr Drilling-aksjen steg 2 prosent på Oslo Børs mandag ettermiddag, og har nå steget fem handelsdager på rad. Aksjen er opp mer enn 9 prosent den seneste uken, men er tilsvarende like mye ned siden starten av året.

12 måneder i Thailand

Det er riggene «Norve», «Mist» og «Thor» som nå er tildelt mer arbeid.

«Norve» har forlenget kontrakten med BW Energy med to måneder til juli 2024. «Mist» har forlenget sin kontrakt med et datterselskap av Valeura Energy med 12 måneder i Thailand. «Thor» har signert en avtale for arbeid i Sørøst-Asia med en varighet på 70 dager, med oppstart i tredje kvartal.

Etter de nye kontraktene har selskapet dekket 87 prosent av riggkapasiteten for 2024, skriver Borr i en børsmelding.

Clarksons Securities mener dermed at selskapets guiding om en EBITDA på mellom 500 og 550 millioner dollar i år er «svært oppnåelig».